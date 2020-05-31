Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн

https://static.news.ru/photo/c25838a6-a3da-11ea-ad89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josh Gad/YouTube

Актёры фильма «Властелин колец» воссоединились. Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».

К программе под названием Reunited Apart присоединились Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Билли Бойд, Доминик Монахэн, Джон Рис-Дэвис, Орландо Блум, Шон Бин, Лив Тайлер, Миранда Отто, Карл Урбан и Энди Серкис. Им составили компанию сценаристка Филиппа Бойенс, композитор Говард Шор и режиссёр Питер Джексон.

Артисты зачитали разные сцены из трилогии, показали свои татуировки, которые сделали в память о съёмках, и прошли опрос на предмет знаний о кинотрилогии, который провёл специальный гость Тайка Вайтити. Джексон признался, что порой не может вспомнить, где оригинальный текст из книги Джона Р. Р. Толкина, а где текст адаптации от Бойенс.

Трансляция прошла 31 мая в 19:00 мск. 27 мая вышел анонс программы, писал NEWS.ru.