Звезда Kingsman сыграет в фильме про «Тетрис»

Британский актёр Тэрон Эджертон исполнит одну из главных ролей в фильме о видеоигре «Тетрис». Он известен по серии фильмов Kingsman.
Эджертон сыграет предпринимателя по имени Хэнк Роджерс,
Режиссёром ленты выступит Джон С. Бейрд, известный по проекту «Стэн и Олли». Среди продюсеров — Леонард Блаватник и Мэттью Вон. Начало съёмок намечено на сентябрь 2020 года.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Ной Сентинео снимется в фильме «Чёрный Адам» по комиксам вселенной DC. Заглавную роль в картине исполнит Дуэйн «Скала» Джонсон.
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