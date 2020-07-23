Звезда Kingsman сыграет в фильме про «Тетрис»

https://static.news.ru/photo/72942e0a-ccf8-11ea-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Тэрон Эджертон Фото: Famous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский актёр Тэрон Эджертон исполнит одну из главных ролей в фильме о видеоигре «Тетрис». Он известен по серии фильмов Kingsman.

Эджертон сыграет предпринимателя по имени Хэнк Роджерс, сообщает The List. Он принимает участие в длительном судебном процессе вокруг видеоигры в 1980-х годах. В итоге интеллектуальные права на «Тетрис» были закреплены за компанией Nintendo, выпустившей игру на GameBoy. Игра принесла компании миллионы, но до последнего момента создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов не получал ни пенни.

Режиссёром ленты выступит Джон С. Бейрд, известный по проекту «Стэн и Олли». Среди продюсеров — Леонард Блаватник и Мэттью Вон. Начало съёмок намечено на сентябрь 2020 года.

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