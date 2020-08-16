Звезда «Довода» сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»

https://static.news.ru/photo/d00a440e-e06f-11ea-91a4-fa163e074e61_660.jpg Элизабет Дебики Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Австралийская актриса Элизабет Дебики, известная по роли в фильме «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана, сыграет в сериале «Корона», рассказывающем о жизни королевы Елизаветы II. Она исполнит роль принцессы Дианы.

Дэбики в образе ещё юной Дианы появится в четвёртом сезоне проекта. Его выход намечен на конец 2020 года, сообщается в соцсетях стримингового сервиса Netflix.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Дух принцессы Дианы, ее слова и действия живут в сердцах многих людей. Для меня большая честь и привилегия присоединиться к команде этого великолепного сериала, который полностью захватил меня с первого эпизода, процитировала платформа слова артистки.

Выход пятого сезона сериала «Корона» намечен на 2022 год. Начало его съёмок запланировано на июнь 2021 года, писал NEWS.ru.