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Звезда «Довода» сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»

12:34, 17 августа 2020 14
Элизабет Дебики Элизабет Дебики Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Австралийская актриса Элизабет Дебики, известная по роли в фильме «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана, сыграет в сериале «Корона», рассказывающем о жизни королевы Елизаветы II. Она исполнит роль принцессы Дианы.

Дэбики в образе ещё юной Дианы появится в четвёртом сезоне проекта. Его выход намечен на конец 2020 года, сообщается в соцсетях стримингового сервиса Netflix.

Дух принцессы Дианы, ее слова и действия живут в сердцах многих людей. Для меня большая честь и привилегия присоединиться к команде этого великолепного сериала, который полностью захватил меня с первого эпизода, процитировала платформа слова артистки.

Выход пятого сезона сериала «Корона» намечен на 2022 год. Начало его съёмок запланировано на июнь 2021 года, писал NEWS.ru.

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