Звезда «Довода» сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»

Дэбики в образе ещё юной Дианы появится в четвёртом сезоне проекта. Его выход намечен на конец 2020 года, сообщается в соцсетях стримингового сервиса Netflix.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B