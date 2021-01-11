Зрителей возмутили большие бёдра героини диснеевского фильма

https://static.news.ru/photo/69af0f18-5406-11eb-966f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Путь к сердцу» Фото: kinopoisk.ru

Короткометражный мультфильм «Путь к сердцу» студии Disney подвергся резкой критике зрителей спустя пять лет после выхода на экраны. Скриншот стал стремительно распространяться в Twitter, где пользователи «вдруг» заметили нарочито широкие бёдра героини, которые кажутся ещё больше, учитывая её тонкую осиную талию.

Детский мультик повествует о человеке по имени Пол, который хочет оставить свою мирскую жизнь и немного повеселиться. По сюжету, он влюбляется в девушку по имени Кейт, округлости которой и привлекли внимание юзеров, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Star.

Зрители подвергли критике диснеевский мультфильм за пропаганду нереалистичных стандартов красоты среди детей. Такой «дизайн персонажей» может вызвать у юных зрителей беспокойство по поводу того, как должно выглядеть их тело, переживают родители. Они вспомнили, что раньше у Disney были более реалистичные пропорции тела у героев — никаких огромных глаз или экстремально узкой талии. Всё было «нормального размера» и выглядело намного приятнее, сокрушаются в Сети.

Киностудия пока никак не отреагировала на критику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что голливудский актёр Джонни Депп больше не вернётся к образу пройдохи-пирата Джека Воробья. Компания Disney наложила вето на дальнейшее участие звезды в «Пиратах Карибского моря».