Зрителей возмутили большие бёдра героини диснеевского фильма

Фото: kinopoisk.ru

Актриса Сара Джессика Паркер поделилась с подписчиками тизером продолжения популярного сериала «Секс в большом городе», которое выйдет на платформе HBO Max.

Сиквел выйдет под названием And Just Like That («А затем»). Он расскажет об отношениях главных героинь Кэрри (Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон). Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл...