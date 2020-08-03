Кино

Жигунов чуть не погиб на съёмках фильма «Ричард Львиное Cердце»

19:30, 03 августа 2020 75
Сергей Жигунов Сергей Жигунов Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Российский актёр Сергей Жигунов чуть не погиб во время съёмок фильма «Ричард Львиное Cердце». Об этом в соцсети сообщила его коллега Ирина Безрукова, также она опубликовала фото, сделанное во время работы над картиной, вышедшей на экраны в 1992 году.

В одном из перерывов он (Жигунов. — NEWS.ru)  гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель, — написала в Instagram Безрукова.

Далее, по её словам, Жигунов спрыгнул с лошади и побежал доставать кинжал, однако светотехник предупредил возможную трагедию, истошно закричав: «Не смей трогать». В результате пришлось обесточить все провода и только тогда в резиновых перчатках достать остатки покорёженного кинжала. Безрукова добавила, что группа лишилась одной ночной съёмки, зато актёр остался жив.

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Как писал NEWS.ru, Сергея Жигунова выстрелом ранил актёр Максим Аверин. Инцидент произошёл во время съёмок второго сезона сериала «Горюнов», который повествует о командире атомной подводной лодки Северного флота Павле Горюнове. На площадке используется охолощённое оружие. Жигунов иронично отметил, что пистолет у Аверина отобрали, однако «осадочек остался».

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