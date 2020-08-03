Жигунов чуть не погиб на съёмках фильма «Ричард Львиное Cердце»

https://static.news.ru/photo/8ba01d8e-d5a7-11ea-aad8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Российский актёр Сергей Жигунов чуть не погиб во время съёмок фильма «Ричард Львиное Cердце». Об этом в соцсети сообщила его коллега Ирина Безрукова, также она опубликовала фото, сделанное во время работы над картиной, вышедшей на экраны в 1992 году.

В одном из перерывов он (Жигунов. — NEWS.ru) гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель, — написала в Instagram Безрукова.

Далее, по её словам, Жигунов спрыгнул с лошади и побежал доставать кинжал, однако светотехник предупредил возможную трагедию, истошно закричав: «Не смей трогать». В результате пришлось обесточить все провода и только тогда в резиновых перчатках достать остатки покорёженного кинжала. Безрукова добавила, что группа лишилась одной ночной съёмки, зато актёр остался жив.

Как писал NEWS.ru, Сергея Жигунова выстрелом ранил актёр Максим Аверин. Инцидент произошёл во время съёмок второго сезона сериала «Горюнов», который повествует о командире атомной подводной лодки Северного флота Павле Горюнове. На площадке используется охолощённое оружие. Жигунов иронично отметил, что пистолет у Аверина отобрали, однако «осадочек остался».