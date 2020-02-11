https://static.news.ru/photo/1ed113aa-4cd3-11ea-a0e3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Фото: kinopoisk.ru

Людмила Кожина, жена сценариста Валентина Черных, рассказала о работе над сценарием ленты «Москва слезам не верит». По её словам, в тексте содержалась ошибка.

Она самостоятельно делала правки, однако в одной из сцен героиня Раисы Рязановой Антонина Буянова говорит, что собирается пойти «в концерт».

На самом деле «на концерт», конечно. Она говорит правильно. Её поправляют, потому что я поправила, — рассказала Кожина в интервью телеканалу «Звезда».

11 февраля отмечается 40-летний юбилей выхода картины, передаёт «Политика Сегодня». Лента получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а также государственную премию Советского Союза.

Ранее, как писал NEWS.ru, советский актёр Андрей Ургант назвал незаслуженным внимание россиян к американской кинопремии «Оскар», поскольку ни один американский фильм не сравнится с картинами, снятыми в СССР. По мнению Урганта-старшего, главную мировую церемонию вручения кинонаград можно сравнить с московскими светскими вечеринками, где гости тоже могут вручать друг другу свои «оскары».