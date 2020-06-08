Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»

https://static.news.ru/photo/d4f98564-a99d-11ea-b48a-fa163e074e61_660.jpg Зак Снайдер Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лиги справедливости». Выпуском картины займётся стриминговый сервис HBO Max.

Цветовое оформление коснётся всей картины, и в частности в последнем акте, во время решающей схватки, небо будет лишено ярко выраженного красного оттенка. Такое визуальное решение было продемонстрировано зрителям во время проката картины в кинотеатрах, напоминает Screen Rant.

Снайдер подтвердил свои намерения во время общения с подписчиками в Twitter. Кроме того, состав команды супергероев могут пополнить Марсианский охотник и представитель Корпуса Зеленых фонарей.

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье — его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

О том, что HBO Max выпустит режиссёрская версия фильма «Лига справедливости», кинематографист сообщил 20 мая, писал NEWS.ru.