HBO выпустит режиссёрскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера

https://static.news.ru/photo/e35e096c-9b52-11ea-b3d3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Лига справедливости» Фото: Warner Bros.

Режиссёрская версия фильма «Лига справедливости» американца Зака Снайдера выйдет в 2021 году. Выпуском займётся стриминговый сервис HBO Max.

Сообщение о релизе появилось в Twitter платформы. Снайдер заявил о своём решении после онлайн-просмотра фильма о Супермене «Человек из стали», передаёт Variety.

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье — его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Фанаты позже запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut («Выложите версию Снайдера»), и теперь их просьба будет выполнена.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC. Выпуском картины занимается компания Warner Bros. Home Entertainment.