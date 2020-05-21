HBO выпустит режиссёрскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье — его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.
Фанаты позже запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut («Выложите версию Снайдера»), и теперь их просьба будет выполнена.
Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC. Выпуском картины занимается компания Warner Bros. Home Entertainment.