https://static.news.ru/photo/9012c44e-2aca-11ea-969a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Famous/Global Look Press

Американский актёр Зак Эфрон находится в стабильном состоянии после заражения смертельно опасной инфекцией. На съёмках документального фильма в Папуа — Новой Гвинее подхватил «форму брюшного тифа или подобной бактериальной инфекции».

Гражданину США потребовалась госпитализация — его доставили в госпиталь австралийского Брисбена. В сочельник медики разрешили Эфрону улететь домой, сообщает ABC News.

Сам актёр в посте в Instagram рассказал, что провёл в Папуа — Новой Гвинее «удивительные три недели».

Я дома на каникулах с моими друзьями и семьёй. Спасибо за всю любовь и заботу, до встречи в 2020 году! — написал Эфрон под фото из тихоокеанской страны.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что самыми опасными инфекционными заболеваниями в России являются гепатит, корь и ВИЧ, писал NEWS.ru.