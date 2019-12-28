Американский актёр Зак Эфрон находится в стабильном состоянии после заражения смертельно опасной инфекцией. На съёмках документального фильма в Папуа — Новой Гвинее подхватил «форму брюшного тифа или подобной бактериальной инфекции».
Гражданину США потребовалась госпитализация — его доставили в госпиталь австралийского Брисбена. В сочельник медики разрешили Эфрону улететь домой,
Сам актёр в посте в Instagram рассказал, что провёл в Папуа — Новой Гвинее «удивительные три недели».
Я дома на каникулах с моими друзьями и семьёй. Спасибо за всю любовь и заботу, до встречи в 2020 году! — написал Эфрон под фото из тихоокеанской страны.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что самыми опасными инфекционными заболеваниями в России являются гепатит, корь и ВИЧ, писал NEWS.ru.
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