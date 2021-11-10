Юрист назвал излишней цензуру сексуальных сцен в кино

Предложение запретить показ сексуальных девиаций в кино и сериалах — это движение в сторону жёсткой государственной цензуры. По словам юриста Вадима Ткаченко, в законодательстве уже запрещено пропагандировать гомосексуальные отношения среди несовершеннолетних, а ужесточение выглядит излишним, сообщает издание «Газета.Ru».

Под запрет попадут многие художественные произведения, либо они будут цензурированы. Это нельзя назвать допустимым, так как речь идет об авторском замысле — в таком виде, в каком он реализован, — объяснил Ткаченко.

Он добавил, что нет смысла делать ответственными онлайн-кинотеатры, которые соблюдают все требования по маркировке запрещённого для несовершеннолетних материала. К тому же многие россияне могут посмотреть любой фильм через VPN-сервисы, так что никакой пользы от запретов не будет.

Ранее выступил против потенциального запрета член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман. Для взрослых, определившихся с сексуальными предпочтениями людей это избыточный шаг, заявил он.