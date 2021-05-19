«Я тебе отомщу»: фанаты угрожают режиссёру «Отряда самоубийц»

https://static.news.ru/photo/11175f40-b932-11eb-8a9e-96000091f725_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Режиссёр фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн рассказал, что получает угрозы смерти от фанатов франшизы.

По словам звезды, ежедневно ему приходят сообщения с обещаниями жестоко разобраться с ним.

Этим утром в инстаграме: «Это угроза. Если ты убьёшь (имя персонажа), то я тебе отомщу из ненависти». Каждый. День, — процитировал Ганн в своём Twitter одну из угроз.

Свой пост он сопроводил ссылкой на интервью для сайта Den of Geek, в котором он заявил, что готов убить любого героя, если это потребуется для развития сюжета.

Ранее Джеймс Ганн заявил, что Харли Квинн — его любимый персонаж вселенной комиксов DC. Он также отметил, что исполняющая её роль Марго Робби — лучшая актриса.

Компания Warner Bros. опубликовала тизер продолжения фильма «Отряд самоубийц». В ролике показали всех актёров, исполнивших главные роли в картине. В ленте снова появятся Марго Робби, Юэль Киннаман, Джай Кортни и Виола Дэвис. К ним присоединятся Идрис Эльба, Джон Сина, Нэйтан Филлион, Тайка Вайтити, Майкл Рукер, Питер Капальди, Стор Рейд, Алиси Брага и звезда шоу Saturday Night Live Пит Дэвидсон, недавно сыгравший в «Короле Стейтен-Айленда».