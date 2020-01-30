Картина The Jesus Rolls (адаптированное название — «Дальше некуда») расскажет об Хесусе Кинтану, второстепенном персонаже оригинального фильма.

Хесус Квинтана — легендарный боулер и в прошлом самый грозный соперник того самого Лебовски. Выйдя из тюрьмы, в первый же день свободной жизни, он воссоединяется с друзьями и снова пускается во все тяжкие, — говорится в описании к ролику.