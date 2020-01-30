Кинокомпания «Вольга» опубликовала русскоязычный трейлер спин-оффа фильма «Большой Лебовски» братьев Коэнов.
Картина The Jesus Rolls (адаптированное название — «Дальше некуда») расскажет об Хесусе Кинтану, второстепенном персонаже оригинального фильма.
Хесус Квинтана — легендарный боулер и в прошлом самый грозный соперник того самого Лебовски. Выйдя из тюрьмы, в первый же день свободной жизни, он воссоединяется с друзьями и снова пускается во все тяжкие, — говорится в описании к ролику.
Фильм снял сам исполнитель главной роли Джон Туртурро. Отмечается, что в основу сюжета также легла картина «Вальсирующие» французского режиссёра Бертрана Блие.
Как писал NEWS.ru, Джон Туртурро вошёл в основной актёрский состав нового «Бэтмена», над которым работает американский кинематографист Мэтт Ривз. Артист сыграет главаря мафии Кармайна Фальконе.
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