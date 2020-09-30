Вышел трейлер фильма «Минари», победившего на фестивале «Сандэнс»

https://static.news.ru/photo/674153dc-0332-11eb-99a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: A24/youtube.com

Кинокомпания A24 опубликовала трейлер фильма «Минари» американского режиссёра Ли Айзека Чуна. Картина стала победителем кинофестиваля «Сандэнс» в 2020 году.

Лента рассказывает о семилетнем Дэвиде, жизнь которого резко меняется, когда его отец Джейкоб решает перевезти всю семью из Южной Кореи в американский штат Арканзас. В семье начинаются проблемы из-за смены обстановки, однако Джейкоб не обращает на это внимания, пытаясь создать плодородную ферму, отмечает «КиноПоиск».

Роли в картине исполнили Стивен Ян, Хан Е-ри, Юн Ё-джон, Алан С. Ким и Ноэль Чо. Ли Айзек Чун сам написал сценарий к проекту.

Как писал NEWS.ru, на YouTube-канале американского режиссёра Вуди Аллена появился трейлер его нового комедийного фильма «Фестиваль Рифкина». Мировая премьера намечена на 18 сентября.