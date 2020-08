Вышел трейлер фильма «Дьявол навсегда» с Паттинсоном и Холландом

https://static.news.ru/photo/f07ef546-dd71-11ea-9960-fa163e074e61_660.jpg Фото: NETFLIX

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Дьявол навсегда» американского режиссёра Антонио Кампоса. Премьера состоится 16 сентября.

Картина рассказывает о трудном подростке из семьи ветерана Вьетнама и больной раком женщины, который вынужден расти самостоятельно. На пути ему встречаются убийцы, проповедник и продажный шериф.

В видео присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.

Главную роль в проекте исполнил Том Холланд, известный по роли последнего на сегодняшний день «Человека-паука». Так в картине сыграли Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Райли Кио и Джейсон Кларк.

