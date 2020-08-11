Вышел трейлер документалки о возвращении Дэвида Аркетта в рестлинг

Кинокомпания Super LTD опубликовала трейлер документального фильма You Cannot Kill David Arquette («Вам не убить Дэвида Аркетта»), рассказывающего о возвращении известного голливудского актёра в американский профессиональный рестлинг.
В 2000 году Аркетт исполнил роль в картине «К бою готовы», и в рамках её продвижения продюсеры включили актёра в сюжетную линию чемпионата мира по рестлингу в тяжёлом весе. Артист победил в соревновании, однако поклонники постановочного спорта остались недовольны как результатами, так и самим актёром,
Новый фильм рассказывает о том, как Аркетт готовится к возвращению на ринг, чтобы доказать любителям рестлинга, что уважает их культуру и способен стать чемпионом заслуженно.
Режиссёрами его продюсерского проекта выступают Дэвид Дарг и Прайс Джеймс. Цифровой релиз ленты запланирован на 28 августа.
Как писал NEWS.ru, кинокомпании HBO Documentary Films, Rise Films и Apatow Productions снимут документальный фильм, рассказывающий о легендарном американском юмористе Джордже Карлине.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен