Вышел трейлер документалки о возвращении Дэвида Аркетта в рестлинг

https://static.news.ru/photo/7311649c-dbee-11ea-9bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Super LTD

Кинокомпания Super LTD опубликовала трейлер документального фильма You Cannot Kill David Arquette («Вам не убить Дэвида Аркетта»), рассказывающего о возвращении известного голливудского актёра в американский профессиональный рестлинг.

В 2000 году Аркетт исполнил роль в картине «К бою готовы», и в рамках её продвижения продюсеры включили актёра в сюжетную линию чемпионата мира по рестлингу в тяжёлом весе. Артист победил в соревновании, однако поклонники постановочного спорта остались недовольны как результатами, так и самим актёром, напоминает IndieWire.

Новый фильм рассказывает о том, как Аркетт готовится к возвращению на ринг, чтобы доказать любителям рестлинга, что уважает их культуру и способен стать чемпионом заслуженно.

Режиссёрами его продюсерского проекта выступают Дэвид Дарг и Прайс Джеймс. Цифровой релиз ленты запланирован на 28 августа.

Как писал NEWS.ru, кинокомпании HBO Documentary Films, Rise Films и Apatow Productions снимут документальный фильм, рассказывающий о легендарном американском юмористе Джордже Карлине.