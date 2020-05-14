Вышел трейлер документального фильма о Джеффри Эпштейне

https://static.news.ru/photo/064798bc-95ea-11ea-a64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма Jeffrey Epstein: Filthy Rich («Джеффри Эпштейн: Неприлично богат»), рассказывающего о миллиардере, которого обвинили в сексуальных преступлениях и торговле несовершеннолетними девушками.

Продюсером выступил Джо Берлингер, известный как создатель документалки «Металлика» о группе Metallica. Фильм создан совместно с номинанткой на кинопремию «Оскар» Лизой Брайнт.

Картина расскажет об образе жизни Эпштейна и раскроет детали его преступлений. Премьера намечена на 27 мая.

Как писал NEWS.ru, компания HBO снимет сериал о скандале с миллиардером Джеффри Эпштейном. Проектом займётся команда создателей американского комедийного сериала «Наследники».