«ВКонтакте» проведёт киномарафон ко Дню Победы

https://static.news.ru/photo/ae98faa6-9068-11ea-bcb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Российская социальная сеть «ВКонтакте» совместно со студией «Мосфильм» проведёт 14-часовой марафон советских фильмов о войне. Акция приурочена к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Трансляции начнутся 9 мая в 09:00 мск и будут идти подряд, сообщает «Афиша Daily». Их можно будет осмотреть в сообществе «Официальные страницы».

Зрителям покажут картины «Судьба человека», «Восхождение», «Летят журавли», «Белый тигр», «Белорусский вокзал», «Иваново детство» и «Они сражались за Родину».

Как писал NEWS.ru, онлайн-сервис «КиноПоиск» провёл опрос среди пользователей, которым предложили выбрать главный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне. Опрос приурочен к празднованию 75-летия Победы.