«ВКонтакте» впервые в России показала сериалы Studio+

Видеоплатформа «VK Видео» впервые в России представила короткометражные сериалы французской студии Studio+. Они будут доступны для пользователей соцсети в течение шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Всего вниманию российских зрителей представлено 16 картин. Среди них — спортивная драма «Глубина» о подводном плавании. По сюжету молодая спортсменка пытается выяснить, как погиб её брат на чемпионате мира по фридайвингу. Роли исполняют Орнелла Мути и Катерина Мурино.

Сериал «Мадам Голливуд» рассказывает об известной топ-модели по имени Кэндис, попадающей в плен к маньяку. Эта история была экранизирована в 2007 и 2016 годах. «ВКонтакте» показывает свежую версию сериала 2016-го.

В фантастическом сериале «Мёртвый угол» показан вымышленный мир, в котором проходят подпольные бои. Через них главный герой пытается вернуть свою репутацию и деньги.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» опережает все другие социальные сети по количеству публикаций и комментариев в России. В октябре пользователи сделали более 408 млн публикаций. Это в три раза больше, чем в любых иных интернет-сервисах.