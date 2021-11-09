«ВКонтакте» стала лидером по числу публикаций в России

«ВКонтакте» опережает все другие социальные сети по количеству публикаций и комментариев в России. Только в октябре пользователи сделали более 408 млн публикаций. Это в три раза больше, чем в любых иных интернет-сервисах. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети со ссылкой на рейтинг соцмедиа Brand Analytics.

По данным исследования открытых профилей, российских пользователей во «ВКонтакте» свыше 23 млн. Самые активные из них — граждане возрастом от 25 до 34 лет (29%). Также активно публикуют контент граждане в возрасте 18–24 и 35–44: 19,2% и 21,8%.

Несовершеннолетних авторов во «ВКонтакте» 12,1%, а людей старше 55 лет — 8,3%. При этом среди всех зарегистрированных профилей больше женщин — 54,9%. При анализе автором считался пользователь, опубликовавший публично хотя бы одно сообщение.

По данным Mediascope, 46% аудитории русскоязычного Интернета посещают социальную сеть каждый день, а за месяц охват достигает 75%.

Ранее стало известно, что в сервисе «VK Видео» доступны трансляции лекций с фестиваля креативных индустрий G8. На нём выступили эксперты из «Афиши Daily», Inc. Russia, «КБ Стрелка», «Винзавода» и «ВКонтакте».