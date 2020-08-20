В российский прокат вышел «Психо» Хичкока

https://static.news.ru/photo/0ad4f7c4-e2fe-11ea-8a9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paramount Pictures

Компания «Иноекино» выпустила в российский прокат фильм «Психо» британского и американского режиссёра Альфреда Хичкока. Картина впервые вышла в 1960 году.

Все сеансы будут идти на английском языке с русскими субтитрами. Картину показывают в 20 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Тула и Пенза, сообщили в компании.

Лента рассказывает о женщине, которая будучи недовольной романом с разведённым мужчиной, крадёт на работе крупную сумму денег и в спешке сбегает из города. В мотеле, где героиня останавливается на ночь, она знакомится с его владельцем — очень странным молодым человеком.

20 августа в российский прокат также вышло продолжение хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан». Новый проект получил название «Полуостров», писал NEWS.ru.