В российский прокат вышел «Психо» Хичкока

Компания «Иноекино» выпустила в российский прокат фильм «Психо» британского и американского режиссёра Альфреда Хичкока. Картина впервые вышла в 1960 году.
Все сеансы будут идти на английском языке с русскими субтитрами. Картину показывают в 20 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Тула и Пенза,
Лента рассказывает о женщине, которая будучи недовольной романом с разведённым мужчиной, крадёт на работе крупную сумму денег и в спешке сбегает из города. В мотеле, где героиня останавливается на ночь, она знакомится с его владельцем — очень странным молодым человеком.
20 августа в российский прокат также вышло продолжение хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан». Новый проект получил название «Полуостров», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен