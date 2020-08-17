В России открылся стрим-сервис коротких сериалов и фильмов

https://static.news.ru/photo/2d26faba-e089-11ea-940f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Начал работу стриминговый сервис Chill. Это первая в России платформа, пользователям которой будут доступны мини-сериалы и короткометражные фильмы, предназначенные в первую очередь для просмотра с мобильных устройств.

Средняя длина ролика в онлайн-кинотеатре составляет 15 минут. Представители сервиса заявили, что видео отличаются особой динамикой и формой повествования, передаёт ТАСС.

Сейчас на платформе более 200 единиц контента — веб-сериалы из США, Канады, Европы, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и других стран. Это участники и победители мировых веб-фестивалей, самые известные европейские тайтлы и популярные российские вебы, — говорится в сообщении.

30% контента находятся в свободном доступе. Авторы проекта таким образом дают возможность зрителям познакомиться с большим количеством фильмов и сериалов, чтобы принять решение о платной подписке.

Chill планирует публиковать не только мировые премьеры, но и ленты собственного производства.

Сейчас на платформе можно найти проекты, среди которых картина «Выйти нельзя остаться» режиссёра Ян Гэ, которую снимали в Берлине во время карантина, молодежная комедия «Представители» об отношениях, межрасовых и социальных предрассудках, снятую в Лондоне, комедию «Грибы и рыбы» и фантастический сериал «Пиксельный разум».

В апреле начал работу новый американский стриминговый сервис под названием Quibi, предназначенный для просмотра контента на мобильных устройствах. Платформа предлагает фильмы и сериалы длиной от двух до четырёх часов, которые разделены на короткие серии или главы продолжительностью до 10 минут, писал NEWS.ru.