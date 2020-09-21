В Париже скончался актёр Микаэль Лонсдаль

https://static.news.ru/photo/ecb132b8-fc24-11ea-b789-fa163e074e61_660.jpg Микаэль Лонсдаль Фото: Panoramic/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Французский актёр и режиссёр Микаэль Лонсдаль умер в возрасте 89 лет. Он скончался в понедельник, 21 сентября, в своём парижском доме. Смерть актёра подтвердил его агент.

Лонсдаль сыграл более 200 ролей в театре и кино. На его счету съёмки в таких известных фильмах, как «Люди и боги», «Имя розы», «Замороженный», «Агора», «Шум в сердце», «Девочки в Средневековье» и «Рыжий лис». Он также снялся в роли психопата Дракса в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, передаёт AFP.

Микаэль Лонсдаль родился 24 мая 1931 года в Париже в семье английского офицера и француженки. В 1939 году семья переехала в Марокко, вернувшись в 1946 году во Францию благодаря театральному режиссёру и актёру Роже Блену, он знакомится с его драматическим искусством.

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