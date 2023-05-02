В Москве скончался актер дубляжа фильмов «Хоббит» и «Гарри Поттер» Regnum: в Москве скончался актер Михаил Бескоровайный

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве на 66-ом году жизни скончался актер Михаил Бескоровайный, сообщает портал Regnum со ссылкой на собственный источник. Предварительной причиной смерти артиста называется острая сердечно-сосудистая недостаточность. Бескоровайный известен своими ролями в сериалах «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого», «Кухня». Также артист озвучивал героев фильмов «Матрица», «Хоббит» и «Гарри Поттер».

1 мая в 00:35 в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, — рассказал источник.

9 апреля на 54-м году жизни скончалась российская актриса дубляжа Елена Шульман. Женщина погибла в результате серьезной аварии. Коллеги актрисы высказали слова соболезнования в память о ней. По данным Telegram-канала Mash, Шульман сбил троллейбус.

Позже канал опубликовал кадры гибели актрисы возле остановки на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как на женщину наезжает троллейбус, полиция начала проверку по факту наезда.