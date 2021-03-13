В Голливуде экранизируют историю объевшегося кокаина медведя

Актриса, режиссёр и сценарист Элизабет Бэнкс намерена снять фильм о медведе, который съел партию кокаина стоимостью $15 млн и умер.
Как
Осмотревший погибшее животное судмедэксперт констатировал, что желудок был забит кокаином до краев. Причинами смерти стали кровоизлияние в мозг, сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, отказ почек и гипертермия.
Позже выяснилось, что наркотики в лесу бросил коррумпированный полицейский Эндрю Торнтон. Он был главой международной группировки, которая занималась контрабандой. Правоохранители выпустили его после ареста в 1981 году, надеясь выйти на ещё более влиятельных фигур в криминальном мире.
Ранее NEWS.ru писал о погоне за грузовиком, которую устроили четыре белых медведя в Якутии.