В Голливуде экранизируют историю объевшегося кокаина медведя

https://static.news.ru/photo/02158276-8401-11eb-b96e-96000091f725_660.jpg Фото: Kentucky by Kentucky

Актриса, режиссёр и сценарист Элизабет Бэнкс намерена снять фильм о медведе, который съел партию кокаина стоимостью $15 млн и умер.

Как сообщает Variety, Бэнкс подписала контракт со студией Universal Pictures на съёмки ленты «Кокаиновый медведь» (Cocaine Bear). В основе фильма будет история, произошедшая в американском штате Джорджия в декабре 1985 года. Тогда медведь нашёл в национальном парке Чаттахучи-Окони 40 пластиковых пакетов с наркотиком и съел их.

Осмотревший погибшее животное судмедэксперт констатировал, что желудок был забит кокаином до краев. Причинами смерти стали кровоизлияние в мозг, сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, отказ почек и гипертермия.

Позже выяснилось, что наркотики в лесу бросил коррумпированный полицейский Эндрю Торнтон. Он был главой международной группировки, которая занималась контрабандой. Правоохранители выпустили его после ареста в 1981 году, надеясь выйти на ещё более влиятельных фигур в криминальном мире.

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