Ушёл из жизни актёр Андрей Дубовский

Актёр театра и кино Андрей Дубовский умер на 65-м году жизни. О смерти артиста сообщил в Facebook его коллега Андрей Заводюк. Широкую известность Дубовский получил благодаря роли Джузеппе Страдивари в сериале «Визит к Минотавру», снятом в 1987 году по мотивам романа братьев Вайнеров.

Андрей Дубовский! Светлая память! — написал Заводюк на своей странице в соцсети.

Дубовский также сыграл в лентах «Одиссея капитана Блада», «Тайны дворцовых переворотов», «Маленькие трагедии», «Графиня де Монсоро». Всего на его счету 17 ролей.

Его карьера в кино оборвалась в 44 года, когда у актёра случился инсульт, в результате которого его парализовало. Последние годы своей жизни он проводил лёжа в кровати. Сообщалось, что ему не хватало денег на еду и лекарства.

Ранее стало известно о смерти артиста театра и кино Александра Дубовицкого. Он скончался на 54-м году жизни 7 сентября, однако тело актёра было найдено 29 сентября — спустя три недели после даты смерти.

Дубовицкий появился на экранах в 2000-х. Наибольшую славу ему принесли сериалы «Глухарь», «Зверобой» и «Мент в законе». Помимо этого, он играл в известных фильмах и сериалах, среди которых «Слуга государев», «Меч», «МУР есть МУР» и многие другие.