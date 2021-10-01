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Стало известно о смерти актёра из сериала «Глухарь»

16:21, 01 октября 2021
Стало известно о смерти актёра из сериала «Глухарь» Александр Дубовицкий Фото: kino-teatr.ru
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Артист театра и кино Александр Дубовицкий скончался на 54-м году жизни. Он умер  7 сентября, однако о его смерти стало известно только в пятницу, 1 октября, сообщает Kino-teatr.ru. 

Пользователи портала отмечают, что тело актёра было найдено 29 сентября — спустя три недели после даты смерти. 

Дубовицкий появился на экранах в 2000-х. Наибольшую славу ему принесли сериалы «Глухарь», «Зверобой» и «Мент в законе». Помимо этого он играл в известных фильмах и сериалах, среди которых «Слуга Государев», «Меч», «МУР есть МУР» и многие другие.

В сентябре стало известно, что умер актёр Владимир Яковлев, который также снимался в «Глухаре».

К сегодняшнему дню уже многие артисты, снявшиеся в «Глухаре», скончались по различным причинам. Среди них Вячеслав Титов, Анатолий Отраднов, Сергей Заботин, Дмитрий Проданов, Сергей Бездушный, Сергей Таланов, Михаил Фатеев, Дарья Егорычева и Ольга Вяликова.

Ранее сообщалось, что актёр Игорь Бучко умер в Москве. Тело мужчины было найдено благодаря соседям.

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