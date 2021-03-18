Universal назвала дату выхода «Кота в сапогах 2»

Американская киностудия Universal анонсировала выход второй части анимационного фильма «Кот в сапогах». Сиквел был произведён совместно со студией DreamWorks Animation.
Как
Режиссирует анимационный фильм Джоэль Кроуфорд, а продюсером стал Марк Свифт. Они же раньше работали вместе над «Семейкой Крудс: Новоселье». которая вышла в 2020 году. Кота будет озвучивать для англоговорящей аудитории Антонио Бандерас.
Сюжет фильма развернётся вокруг путешествия кота. Дело в том, что он потерял восемь своих жизней и осталась только одна. Чтобы восстановить их все, Кот отправится на поиски мифического Последнего желания.
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