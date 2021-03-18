Universal назвала дату выхода «Кота в сапогах 2»

https://static.news.ru/photo/6039e6fa-8873-11eb-8bc4-96000091f725_660.jpg Фото: DreamWorks Animation

Американская киностудия Universal анонсировала выход второй части анимационного фильма «Кот в сапогах». Сиквел был произведён совместно со студией DreamWorks Animation.

Как сообщило издание Deadline, называться новый мультфильм будет «Кот в сапогах: Последнее желание» и выйдет на экраны в сентябре 2022 года. Первую часть представили публике в 2011 году.

Режиссирует анимационный фильм Джоэль Кроуфорд, а продюсером стал Марк Свифт. Они же раньше работали вместе над «Семейкой Крудс: Новоселье». которая вышла в 2020 году. Кота будет озвучивать для англоговорящей аудитории Антонио Бандерас.

Сюжет фильма развернётся вокруг путешествия кота. Дело в том, что он потерял восемь своих жизней и осталась только одна. Чтобы восстановить их все, Кот отправится на поиски мифического Последнего желания.

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