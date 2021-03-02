Умер звезда сериала «Сваты»

https://static.news.ru/photo/a30f165a-7c00-11eb-8540-96000091f725_660.jpg Фото: Соцсети

В Киеве умер известный по сериалу «Сваты» актёр Иван Марченко. Об этом рассказали в пресс-службе студии дубляжа LeDoyen Studio.

После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актёр, режиссёр и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать, — говорится в сообщении.

По некоторым данным, 43-летний актёр боролся со страшной болезнью — раком кости. До этого он перенёс несколько курсов лечения и операций. На некоторое время недуг отступил, но потом снова вернулся, передаёт «КП в Украине». Знаменитость умер за два дня до своего 44-летия.

Иван Марченко был выпускником актёрского факультета Харьковского университета искусств имени Котляревского. После окончания обучения служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Широкой аудитории он наиболее известен по сериалу «Сваты».

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