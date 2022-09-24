Умерла актриса, сыгравшая медсестру в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» Скончалась актриса Луиза Флетчер, сыгравшая медсестру в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Скончалась американская актриса Луиза Флетчер, сыгравшая старшую медсестру Рэтчерд в культовом фильме «Пролетая над гнездом кукушки», сообщает издание Variety. Она ушла из жизни в возрасте 88 лет.

Последние годы Флетчер проживала во Франции. Представитель актрисы рассказал изданию, что она скончалась в своем доме. Смерть наступила во сне.

Американский институт кино поставил медсестру Рэтчед на пятое место в рейтинге величайших злодеев в истории кино. За исполнение этой роли Флетчер была удостоена «Оскара», а также премий «Золотой глобус» и BAFTA.

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