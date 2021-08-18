Умер звезда фильма «Пришельцы» с Жаном Рено

Французский артист Тьерри Лиагр, ставший звездой комедии «Пришельцы» с Жаном Рено, а также фильмов «Банзай» и «Суп из капусты», умер в возрасте 68 лет, передаёт актёрское агентство SB Talents.

Мы с огромной печалью сообщаем об уходе из жизни Тьерри Лиагра. Все, кто встречались с ним, не забудут его талант, его добрый нрав, его смех, — говорится в заявлении.

Поклонники ленты «Пришельцы» запомнили Лиагра в образе повара кафе, ставшего жертвой «ограбления» неуклюжими персонажами Жана Рено и Кристиана Клавье — они украли у кулинара жаренное мясо. В проекте «Суп из капусты» покойный снялся вместе с легендарным французским комиком Луи де Фюнесом. Лиагр часто появлялся в комедиях режиссёра Клода Зиди — «Банзай», «Откройте, полиция! 2» и «Тотальная слежка».

Накануне английская актриса Юна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок», умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Самой яркой работой в 50-летней карьере Юны Стаббс стала роль миссис Хадсон в сериале «Шерлок», где она сыграла с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом.

Ранее сообщалось о смерти 75-летней звезды «Великолепного века» Сабины Тозии (1946–2021). В популярном турецком сериале актриса сыграла кормилицу султана Сулеймана и смотрительницу его гарема, Афифе-хатун. Несколько лет назад врачи нашли у артистки опухоль головного мозга.