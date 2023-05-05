Умер режиссер фильма «Параграф 78» Умер режиссер фильма «Параграф 78» Михаил Хлебородов

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Михаил Хлебородов

На 57-м году жизни умер российский режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов, знакомый зрителям как создатель картин «Параграф 78» и «Курьер из «Рая», сообщил режиссер Григорий Константинопольский в своих соцсетях. Он не уточнил причины смерти кинематографиста.

Умер Миша Хлебородов... Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет, — сообщил Константинопольский.

Хлебородов был одним из самых известных клипмейкеров в России. Он работал с такими группами, как «Мумий Тролль», «Белый орел» и «Маша и Медведи», а также сотрудничал с певицами Славой и Аленой Свиридовой. Хлебородов был режиссером девяти фильмов, сценаристом трех картин, а также выступил продюсером более 10 киноработ.

29 апреля на 69-м году жизни умер заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников. Артист получил широкую известность, благодаря ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», в фильмах «Крепкий орешек 5» и «Черное море». У Колесникова остались двое сыновей — Иван и Александр, а также три внучки: Авдотья, Вера и Лизавета.