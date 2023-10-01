Умер актер Александр Липов из «Республики ШКИД»

Фото: Prt Scr YouTube/5starsOrel

Советский и российский актер Александр Липов скончался в возрасте 82 года, сообщил Орловский театр «Русский стиль» имени Бахтина на странице в соцсети «ВКонтакте». Артист умер в пятницу, 29 сентября.

Все, кто лично знаком с ним, запомнят его как прекрасного актера, интересного собеседника, человека большой мудрости и тонкой души, готового в любой момент прийти на помощь и поддержать, — отмечается в публикации.

Причина смерти актера не называется. Фильмография Липова насчитывает 88 работ. Он снимался в таких фильмах как «Республика ШКИД», «Разрешите взлет!», «Вариант Омега», «Блокада», «Макар-следопыт» и другие.

Ранее стало известно, что умер актер Алексей Янин. Последние восемь лет он боролся с последствиями инсульта. О госпитализации актера стало известно 2 сентября. Тогда же СМИ ошибочно сообщили о его смерти. Позже Дарья Янина рассказывала, что узнала о предполагаемой смерти мужа от ритуальных агентов. При этом уже тогда состояние актера оценивалось как тяжелое.

До этого сообщалось о смерти актера, звезды сериала «Солдаты», Вячеслава Гришечкина. За неделю до смерти 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем, после чего его состоянии ухудшилось.