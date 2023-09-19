Умер актер Алексей Янин

Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press

Алексей Янин

Умер актер Алексей Янин, сообщила в социальной сети «ВКонтакте» его супруга, певица Дарья Янина. Последние восемь лет он боролся с последствиями инсульта.

Леши сегодня не стало… У этой боли нет границ… Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда, — написала Дарья и приложила к публикации фото с супругом и сыном.

О госпитализации актера стало известно 2 сентября. Тогда же СМИ ошибочно сообщили о его смерти. Позже Дарья Янина рассказывала, что узнала о предполагаемой смерти мужа от ритуальных агентов. При этом уже тогда состояние актера оценивалось как тяжелое.

В последние годы за артистом кроме жены также ухаживали мать и отчим. В мае 2020 года мать актера Ольга Янина рассказывала, что спустя пять лет после перенесенного инсульта сын начал вставать на ноги, перед этим он перенес множество операций и первое время не мог разговаривать. Мать подчеркивала, что актер являлся инвалидом первой группы и о полном выздоровлении речи не шло.

Российскому зрителю актер запомнился по ролям в картинах «Фурцева», «Все мужики сво…», «Я не вернусь».