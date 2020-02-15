https://static.news.ru/photo/b2aeb154-507f-11ea-b389-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Очень странные дела» Фото: NetFlix

Первый трейлер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» появился в Сети. В ролике под названием «Из России с любовью» заключённые работают на строительстве железной дороги.

Трейлер интересен тем, что среди заключённых оказывается шериф Джим Хоппер в исполнении Дэвида Харбора. В третьем сезоне он исчезал после разрушения оборудования советских военных на секретной базе, сообщает Independent.

Имя Хоппера прежде было убрано из титров четвёртого сезона, зрители не знают, погиб ли он в финале третьего. Возможно, создатели намеренно показали шерифа в трейлере, чтобы ещё больше запутать поклонников.

Новый сезон сериала Netflix может появиться на экранах в 2021 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал тизер нового сериала «Охотники». Главную роль в проекте исполнил Аль Пачино. Действие шоу разворачивается в Нью-Йорке 1977 года. Сюжет рассказывает о команде охотников на высокопоставленных нацистских офицеров, планирующих создать в США Четвёртый рейх. Премьера триллера запланирована на 21 февраля.