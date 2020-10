Том Круз проехался на крыше поезда на съёмках фильма «Миссия невыполнима»

Ролик сняла группа друзей, ехавших по дороге, проложенной параллельно железнодорожным путям. Когда их автомобиль поравнялся со съёмочной группой, Круз поприветствовал очевидцев, помахав им рукой.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is... pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ