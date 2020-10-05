Том Круз проехался на крыше поезда на съёмках фильма «Миссия невыполнима»

В Сети появилось новое видео со съёмок фильма «Миссия невыполнима», на котором исполнитель главной роли Том Круз едет на крыше поезда, готовясь выполнить трюк. В кадре также появилась актриса Хейли Этвелл.
Ролик сняла группа друзей, ехавших по дороге, проложенной параллельно железнодорожным путям. Когда их автомобиль поравнялся со съёмочной группой, Круз поприветствовал очевидцев, помахав им рукой.
В сентябре в Сети появилось видео, на котором Том Круз спрыгнул на мотоцикле с горного трамплина на съёмках седьмой части фильма «Миссия невыполнима». В момент выполнения трюка над ним летели вертолёт и квадрокоптер, на которых были закреплены камеры, писал NEWS.ru.