Том Круз проехался на крыше поезда на съёмках фильма «Миссия невыполнима»

https://static.news.ru/photo/4ed907da-06df-11eb-973e-fa163e074e61_660.jpg Том Круз Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети появилось новое видео со съёмок фильма «Миссия невыполнима», на котором исполнитель главной роли Том Круз едет на крыше поезда, готовясь выполнить трюк. В кадре также появилась актриса Хейли Этвелл.

Ролик сняла группа друзей, ехавших по дороге, проложенной параллельно железнодорожным путям. Когда их автомобиль поравнялся со съёмочной группой, Круз поприветствовал очевидцев, помахав им рукой.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is... pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) October 4, 2020

Кроме того, видео с крыши поезда опубликовала Этвелл, которая напомнила, что съёмки проходят в Норвегии.

В сентябре в Сети появилось видео, на котором Том Круз спрыгнул на мотоцикле с горного трамплина на съёмках седьмой части фильма «Миссия невыполнима». В момент выполнения трюка над ним летели вертолёт и квадрокоптер, на которых были закреплены камеры, писал NEWS.ru.