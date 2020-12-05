Том Круз может оказаться на орбите Земли ради съёмок нового фильма

https://static.news.ru/photo/f0ca47d6-36ee-11eb-9271-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американский актёр Том Круз планирует полететь в космос для съёмок нового фильма франшизы «Миссия невыполнима». Об этом сообщили британские журналисты со ссылкой на источник.

По предварительным данным, голливудская звезда не против выложить крупную сумму денег на реализацию своей задумки и начал переговоры об этом с представителями NASA. По информации портала The Sun, Крузу якобы ответили , что организовать это вполне возможно.

Том [Круз] знаменит тем, что выполняет трюки в кино самостоятельно, и в серии фильмов о «Миссии» показаны одни из самых сложных подобных постановок в истории шоу-бизнеса. Но он хочет выйти на совершенно новый уровень и уверен в своих силах и даже начал переговоры с NASA, — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что съёмками первого художественного фильма в космосе займутся Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White. Лента уже получила рабочее название «Вызов». Сейчас идёт кастинг на женскую роль.

Сообщение о проекте появилось спустя полгода после того, как о подобном намерении примерно в то же время объявил актёр Том Круз. Ему оказывают помощь глава SpaceX Илон Маск и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NEWS.ru писал, что в Сети появилось новое видео со съёмок фильма «Миссия невыполнима», на котором исполнитель главной роли Том Круз едет на крыше поезда, готовясь выполнить трюк. В кадре также появилась актриса Хейли Этвелл.