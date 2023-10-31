Теракты, гибель актеров и пожары: 7 «проклятых» фильмов Рассказываем о страшных историях, произошедших на съемках культовых картин

Фото: Warner Brothers/Keystone Press Agency/Global Look Press

31 октября жители многих стран Запада отмечают День Всех Святых, известный как Хеллоуин. NEWS.ru вспомнил семь фильмов, во время съемок которых происходили страшные трагедии: актеры умирали или сильно заболевали, случались пожары или убийства.

18 человек из фильма «Мастер и Маргарита» умерли

Знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» несколько раз пытались экранизировать, но режиссерам не удавалось даже начать съемки. В 1980-х Владимир Наумов отказался от этой идеи потому, что во сне увидел дух вдовы писателя, предостерегавшей его от затеи. Через несколько лет об экранизации задумались Эльдар Рязанов и Элем Климов. Но после ссоры с инвесторами они отложили съемки. Юрий Кара все же смог закончить работу над фильмом, но единственный экземпляр пленки украли из сейфа киностудии.

Режиссеру Владимиру Бортко удалось выпустить экранизацию на экраны. Сначала процесс отложили на пять лет из-за проблем с правами на роман. Но в первый же день съемок в саду «Эрмитаж» прорвало трубу. Бортко испугался за экранное будущее картины и вызвал в студию священника, чтобы он освятил площадку. Но это не помогло.

Практически все актеры, сыгравшие в финальной версии «Мастера и Маргариты», были «запасными» вариантами режиссера. Александр Калягин должен был сняться в роли Берлиоза, но перенес два инфаркта и отказался. Владимир Машков пробовался на Мастера, однако попал в аварию и тоже решил не сниматься. Олегу Янковскому предложили роль Воланда, он отказался, потому что «дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя».

Его заменил Олег Басилашвили. Во время знаменитого монолога профессора черной магии на Патриарших прудах он потерял голос. У актера диагностировали кровоизлияние в правую голосовую связку. После этого еще несколько месяцев он был вынужден принимать лекарства.

Актер Александр Адабашьян, сыгравший в итоге Берлиоза, признавался, что не верит в проклятия. После окончания съемок его увезли в больницу с сердечным приступом.

На данный момент уже 18 человек из съемочной группы скончались. Первым стал Александр Чабан, сыгравший следователя. Его нашли мертвым в собственном доме. Почти через год ушел из жизни Павел Комаров, сыгравший вора на пристани. Спустя три месяца после него Станислав Ландграф, ставший в фильме литературным критиком Латунским, умер от сердечного приступа.

В апреле 2007 года в один день скончались Понтий Пилат Кирилл Лавров и счетовод Евгений Меркурьев. Первый из них умер от лейкемии, второй провалился под лед. В начале 2008-го сыгравший Коровьева Александр Абдулов скончался от рака. Весной того же года умер Андрей Толубеев, который озвучивал Алоизия Могарыча.

В 2009-м ушли из жизни Юрий Оськин (швейцар Николай) и Галина Баркова (продавщица фруктов). Через два месяца после смерти женщины, в феврале 2010 года, полиция обнаружила тело Владислава Галкина, воплотившего образ Ивана Бездомного. По версии следствия, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Кроме того, за короткое время погибли Валентина Егоренкова (медсестра в психобольнице), Станислав Соколов (секретарь Понтия Пилата), Михаил Суров (снимался в эпизоде), Станислав Пряхин (карманник), Дмитрий Поддубный (агент НКВД), Станислав Фесюнов (швейцар магазина «Торгсин»), Илья Олейников (финдиректор Варьете Римского). 30 марта 2013 года от неоперабельной опухоли мозга умер Валерий Золотухин, сыгравший Босого.

На съемках «Вий» Варлей чуть не погибла в гробу

С «Вием» Николая Гоголя связано не меньше проклятий, чем с «Мастером и Маргаритой» Михаила Булгакова. Несмотря на суеверия, в 1966 году режиссеры Константин Ершов и Георгий Кропачев взялись за съемки экранизации.

Сначала на роль Панночки утвердили актрису Александру Завьялову, но после первого съемочного дня она серьезно заболела. После лечения она вернулась к работе над фильмом, и ей стало сразу плохо. Муж актрисы — режиссер Резо Эсадзе — попросил снять ее с роли.

Наталья Варлей заменила Завьялову. По сюжету ей предстояло летать в гробу. Тогда актриса едва не погибла. «На съемках этой картины мне не раз бывало страшно. Например, когда я выпала из гроба. Гроб несется по кругу, я теряю равновесие. Всё. Леня Куравлёв меня подхватил», — признавалась она в интервью РИА Новости.

После съемок в «Вие» Варлей долго не снималась. Многие считали, что актриса то ли погибла во время «полета» в гробу, то ли скончалась в автокатастрофе. Однако в действительности она поступила в Щукинское училище, вышла замуж за сына Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимира Тихонова и родила ребенка. Супруги расстались через шесть лет брака, в 1990 году он умер.

Через четыре года после премьеры картины от инфаркта скончался Алексей Глазырин, который сыграл сотника. Ему было 48 лет. Позже ушел из жизни Александр Птушко, один из авторов сценария. Тогда же не стало Степана Шкурата, для которого роль Явтуха в фильме «Вий» оказалась последней. Спустя два года умер оператор Федор Проворов. В возрасте 49 лет умер режиссер Константин Ершов.

Фильм снимался на территории Ивано-Франковской области Украины. В 2006 году церковь в селе Горохолин Лес, где происходят основные действия кинокартины, сгорела дотла.

Какую травму получила актриса, сыгравшая девочку в фильме «Изгоняющий дьявола»

«Изгоняющий дьявола» — один из самых скандальных фильмов ужасов в истории. Католические проповедники того времени считали, что зрители, посмотревшие фильм, впускают демонов в свою душу и позволяют управлять ей. Это мнение подкрепляли многочисленные трагедии на съемках.

Картина рассказывает о Риган (Линда Блэр) и ее матери (Эллен Берстин). Девочка начала себя странно вести, поэтому они обратились за помощью к священнику, который ее спасет. Во время съемок сцены, где героиня Линды Блэр мучается от своей демонической одержимости, девушка получила серьезную травму спины. Ее привязали к движущейся кровати с помощью специального аппарата, но во время одного из дублей шнуровка порвалась и копчик актрисы бился о металлические балки кровати.

«Я плакала, кричала по-настоящему, а все думали, что я так блестяще разыгрываю сцену. Эта машина сломала мне нижнюю часть позвоночника. Нет, меня не отправили сразу к врачу. Они досняли сцену, и все кадры пошли в финальный монтаж фильма», — рассказала Блэр в документальной ленте «Проклятые фильмы».

Также на съемках фильма случился пожар, из-за которого работа остановилась на несколько недель. Возгорание произошло из-за голубя. Он влетел в электрощиток, и проводка заискрилась. В результате пожара сгорела большая часть декораций за исключением спальни Риган.

После выхода фильма один из зрителей подал в суд на Warner Bros., так как потерял сознание во время показа. Парень упал со стула и сломал челюсть. Кроме того, актеры Джек Макгоуран и Василики Милиарос скончались спустя пару месяцев после завершения работы над картиной.

В «Изгоняющем дьявола» в роли медицинского работника появляется Пол Бейтсон, которого в 1977 году судили за убийство кинокритика Эддисона Веррилла.

Четыре претендента на главную роль в фильме «Атук» умерли до съемок

В середине 1980-х стартовала работа над фильмом «Атук» по роману Мордехая Ричлера «Несравненный ковчег». Сюжет основан на истории гордого и свирепого охотника-инуита, который пытается приспособиться к жизни в Нью-Йорке.

Четверо актеров, задействованных в комедии, безвременно скончались: Джон Белуши, Сэм Кинисон, Джон Кэнди и Крис Фарли. Первым умер легенда Saturday Night Live Джон Белуши, который прочитал сценарий в 1982 году и сильно заинтересовался. Но вскоре он скончался, так и не сыграв роль. После смерти Белуши другой комик, Сэм Кинисон, получил сценарий, чтобы сняться в той же роли. 10 апреля 1992 года он погиб в автокатастрофе.

Джон Кэнди и Крис Фарли позже присоединились к проекту, но умерли до начала съемок. Первый — от сердечного приступа, а второй — от передозировки наркотиками. В 1999 году сценарист Тод Кэрролл опроверг слухи о проклятии, однако фильм так и не вышел в прокат.

На съемках фильма «Омен» произошел теракт

Картина Ричарда Доннера «Омен» 1976 года считается классическим хоррором. Ведущий актер и почитаемая кинозвезда 1970-х Грегори Пек пережил ужасную семейную трагедию прямо перед началом съемок. Его старший сын покончил с собой. Когда в сентябре 1975 года Пек вылетал в Лондон для съемок «Омена», в его самолет ударила молния, из-за чего загорелся двигатель. Пилоту удалось посадить борт на воду.

Несколько недель спустя в лайнер исполнительного продюсера Мейса Нойфельда тоже попала молния, однако и здесь обошлось без жертв. Через месяц сценарист Дэвид Зельцер едва не пострадал от удара молнии в Риме. Через пять недель после аварии в самолете Нойфельд и его жена остановились в лондонском отеле «Хилтон». Они заселились в день, когда Ирландская республиканская армия взорвала его. Пара покинула номер за час до теракта.

Дизайнер спецэффектов Джон Ричардсон ехал со своей ассистенткой Лиз Мур в Голландию во время работы над фильмом «Мост слишком далеко». На скользком участке дороге машину занесло, и она разбилась. Лиз Мур лишилась головы, как герой фильма «Омен», для которого Ричардсон помогал создавать спецэффекты. Авария произошла в пятницу, 13-го, а на голландском дорожном знаке рядом с местом аварии, была надпись «Оммен, 66,6 км».

Сына Брюса Ли застрелили во время съемок «Ворона»

На съемках фильма «Ворон» произошла трагедия, которая оставила глубокий след в истории кинематографии. Сын иконы боевых искусств и кинозвезды Брюса Ли Брэндон Ли погиб от настоящего выстрела во время съемок картины. 28-летний актер играл главную роль.

По сюжету его персонаж, Эрик Дрейвен, воскресает из мертвых, чтобы отомстить за смерть своей невесты и себя. Во время съемок кульминационной сцены персонаж актера Майкла Мэсси Весельчак выстрелил в Брэндона из пистолета «Магнум Смит-Вессон» 44-го калибра, как и было задумано. Однако ассистент реквизитора не знал о правиле проверки всего огнестрельного оружия до и после любого обращения с ним. Он этого не сделал. Пуля от фиктивного патрона застряла в стволе, а настоящая выстрелила с силой боевого патрона. Мэсси попал точно в живот Брэндона. Ли немедленно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он скончался в операционной.

Несмотря на трагедию, продюсеры закончили фильм. Брэндона Ли заменили двойниками и досняли недостающие сцены. Но Майкл Мэсси так и не посмотрел «Ворона». После несчастного случая он на год оставил актерскую карьеру и долго прорабатывал психологическую травму со специалистами. В интервью 2005 года актер признался, что ему все еще снились кошмары из-за смерти Ли.

Болдуин застрелил украинского оператора на съемках «Ржачвины»

Спустя 29 лет после трагедии «Ворона» история со случайным выстрелом повторилась на съемках картины «Ржавчина» с Алеком Болдуином, где он играл главную роль и продюсировал фильм.

21 октября 2021 года во время репетиции он выстрелил из бутафорского пистолета и ранил режиссера Джоэла Соусу и украинского оператора Галину Хатчинс. Эпизод снимали на ранчо в Нью-Мексико. Раненную в живот Галину вертолетом доставили в больницу, но врачи не смогли спасти женщину. Джоэл получил травму ключицы.

На съемочной площадке неоднократно нарушали правила безопасности. Как сообщает Los Angeles Times, реквизитный пистолет несколько раз давал осечку. Ранее дублер Болдуина уже случайно выстрелил из этого оружия. Однако менять неисправный пистолет не стали.

Незадолго до трагедии семь операторов покинули съемочную площадку в знак протеста против нарушений требований безопасности. Они жаловались на переработки, задержки зарплат и несоблюдение санитарных мер. Покинувшие члены команды отмечали, что на площадке не осматривали оружие. За неделю до трагедии один из операторов обращал на это внимание режиссера. По информации Deadline, из-за небольшого гонорара от работы отказались несколько экспертов по огнестрельному оружию.

22 апреля 2022 года суд США оправдал Алека Болдуина. Актер изначально считал себя невиновным и активно сотрудничал со следствием. Несмотря на то что Хатчинс умерла, артиста не отправили в тюрьму.

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