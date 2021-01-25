Телеканал Sky готовит новую документальную ленту про Чернобыль

https://static.news.ru/photo/861a9720-5f15-11eb-840c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Британский телеканал Sky анонсировал новый документальный фильм про аварию на Чернобыльской АЭС. Катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Режиссёрское кресло займёт Джеймс Джонс — лауреат премии «Эмми» и номинант на награду Британской киноакадемии (BAFTA).

Картина основана на недавно раскрытых архивных документах и свидетельствах очевидцев. Хронометраж ленты «Чернобыль-86» — 90 минут. В портфолио Джонса: проект о борьбе с наркоторговцами на Филиппинах «По указу президента» (On the President's Orders) и о сражении армии Ирака с боевиками «На передовой: Мосул» (Mosul), передаёт портал Deadline.

Руководство Sky выразило надежду, что часть кинематографических решений сериала «Чернобыль» Крейга Мейзина перейдёт в фильм Джонса. Художественный проект вышел в 2019 году, в его основу легли воспоминания очевидцев, документы и литературные произведения, одно из которых — «Чернобыльская молитва» белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора на четвёртом энергоблоке привёл к серьёзному радиационному загрязнению территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России. Зона реактора была закрыта специальным саркофагом, чтобы предотвратить дальнейшее распространение радиации. В 2019 году прежнее укрытие заменили на новый безопасный конфайнмент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Новой Зеландии завершились съёмки сериала «Властелин колец». Об этом на своей официальной странице в социальной сети рассказал режиссёр многосерийной ленты по романам Джона Р. Р. Толкина Хуан Антонио Байона. Он выразил благодарность всем своим коллегам за плодотворную работу.