https://static.news.ru/photo/6173e668-c18e-11e9-a5c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/iVideos

Режиссёр Джаник Файзиев осенью завершит съёмки фантастической картины «Вратарь галактики», работа над которой началась в 2017 году и сдвигалась из-за финансового кризиса, сообщил президент VII Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения и продюсер картины Сергей Сельянов.

По его словам, на данный момент точно не известно, когда фильм покажут на экранах кинотеатров.

Предполагалось, что он выйдет уже осенью, но пока нам не хватает места в прокате, — рассказал он.

Действия картины развернутся в далёком будущем. После галактической войны исчезла Луна и сместились полюсы Земли. В это время на инопланетном корабле-стадионе организуются состязания, которые отдалённо похожи на современный футбол. Один из героев фильма использует никнейм Яшин, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Сельянов заявил, что примерно 70 млн рублей предполагается выделить из федерального бюджета на возмещение части расходов иностранным производителям кино, которые снимают свои фильмы на территории России.