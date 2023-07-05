Сын Александра Митты заявил, что режиссера готовят к выписке Сын режиссера Митты сообщил о скорой выписке отца из больницы

Фото: Агентство «Москва»

Александр Митта

Российского кинорежиссера Александра Митту готовят к выписке из больницы, рассказал NEWS.ru сын кинематографиста Евгений. По его словам, Митта чувствует себя неплохо, и хотя у него есть разные диагнозы, стоит учитывать возраст режиссера, которому уже 90 лет.

Его действительно собираются скоро выписывать, у Александра Наумовича все нормально, вполне прилично себя чувствует. Мы разговариваем вполне на сложные темы — про структуру кинематографам, сценарии, он все понимает, понятно изъясняется. Дай Бог, чтобы у всех была такая деменция. <...> Есть различные диагнозы, ему все-таки 90 лет, как мальчик чувствовать себя он не может, — сказал Митта-младший.

О госпитализации режиссера стало известно 3 июля. По некоторым данным, медики обнаружили у 90-летнего кинематографиста признаки атеросклероза, а также выявили гидроцефалию, при которой в желудочках головного мозга может скапливаться жидкость, что может нарушать его работу. Предположительно, Митта мог находиться под наблюдением врачей в Боткинской больнице.

Ранее сын Митты заявил, что отец в нормальном состоянии, и ничего страшного с ним не происходило. Евгений отмечал, что режиссер просто обследуется, и врачи хотят понять, в чем причины его плохого самочувствия.

Александр Митта получил наиболее широкую известность благодаря таким фильмам, как «Экипаж», «Граница: Таежный роман» и «Гори, гори, моя звезда». Митта является лауреатом многочисленных премий. Также работал над документальными фильмами, последней из которых, «ВГИК100. Признание в любви», был выпущен в 2019 году.

СМИ писали, что в день госпитализации Митту якобы частично парализовало.