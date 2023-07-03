Baza: режиссера фильма «Экипаж» частично парализовало Baza: режиссера Александра Митта частично парализовало

Фото: Александр Митта

Telegram-канала Baza сообщает, что 90-летнего режиссера и сценариста, известного по фильму «Экипаж», Александра Митта частично парализовало. По информации канала, сын режиссера вызвал ему скорую, сейчас с Митте работают врачи.

Baza сообщает, что в марте этого года режиссер переболел коронавирусом.

Александр Митта наиболее известен по работе над такими фильмами, как «Экипаж» (19779 год), «Граница: Таежный роман» (2000 год) и "Гори, гори, моя звезда «(1969 год). Митта также является лауреатом многих премий и участвовал в создании документальных фильмов, последний из которых «ВГИК100. Признание в любви» вышел в 2019 году.

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