Стали известны подробности о состоянии режиссера «Экипажа» Mash: у режиссера Митты обнаружили кисты и признаки атеросклероза после госпитализации

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Режиссер Александр Митта

Telegram-канал Mash сообщил, что у госпитализированного режиссера Александра Митты на КТ головного мозга обнаружили кисты и признаки атеросклероза. Канал отмечает, что также у 90-летнего режиссёра нашли гидроцефалию — заболевание, при котором жидкость скапливается в желудочках головного мозга и может нарушать его работу.

По данным Mash, ближайшее время Митта проведет под наблюдением специалистов Боткинской больницы в Москве.

О госпитализации Митты, известного по фильму «Экипаж», информация поступила 3 июля. По данным Telegram-канала Baza, его частично парализовало.

Александр Митта наиболее известен по работе над такими фильмами, как «Экипаж» (1979), «Граница: Таежный роман» (2000) и «Гори, гори, моя звезда» (1969). Он также является лауреатом многих премий и участвовал в создании документальных фильмов, последний из которых — «ВГИК100. Признание в любви» — вышел в 2019 году.

Ранее стало известно, что 48-летний режиссер Сергей Попов, известный по фильмам «Мосгаз. Западня» и «Фурцева. Легенда о Екатерине», попал в реанимацию. Его доставили в одну из московских больниц с сотрясением головного мозга после драки.