Стало известно рабочее название сериала Marvel «Соколиный глаз»

https://static.news.ru/photo/00ca779e-aa5b-11ea-a968-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Создатели сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel будут работать над проектом под рабочим название Anchor Point («Опорная точка»). Шоу для стримингового сервиса Disney+ было анонсировано в 2019 году.

Термин используется в стрельбе из лука или рогатки, сообщает издание Murphy's Multiverse. Название напрямую отсылается к «суперсиле» персонажа — его меткости, и к наименованию оригинального комикса.

В 2020 году должно было начаться производство сериала, однако работу пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В марте американский актёр Джереми Реннер подтвердил, что вернётся к заглавной роли в «Соколином глазе». Он заявил, что приступил к тренировкам перед съёмками, писал NEWS.ru.