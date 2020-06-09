Кино

Стало известно рабочее название сериала Marvel «Соколиный глаз»

16:59, 09 июня 2020
Фото: kinopoisk.ru

Создатели сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel будут работать над проектом под рабочим название Anchor Point («Опорная точка»). Шоу для стримингового сервиса Disney+ было анонсировано в 2019 году.

Термин используется в стрельбе из лука или рогатки, сообщает издание Murphy's Multiverse. Название напрямую отсылается к «суперсиле» персонажа — его меткости, и к наименованию оригинального комикса.

В 2020 году должно было начаться производство сериала, однако работу пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В марте американский актёр Джереми Реннер подтвердил, что вернётся к заглавной роли в «Соколином глазе». Он заявил, что приступил к тренировкам перед съёмками, писал NEWS.ru.

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