Стала известна причина смерти актрисы сериала «Каменская» SHOT: у актрисы Маршаловой оторвался тромб

Telegram-канал SHOT сообщил, что актриса театра и кино Лариса Маршалова умерла 12 июля от тромбоэмболии легочной артерии. Канал отмечает, что прибывшие на место врачи не смогли ничего сделать и 44-летняя артистка скоропостижно скончалась.

SHOT отметил, что прощание с Маршаловой пройдет 14 июля в театре киноактеров в Минске.

О смерти артистки сообщили в театр-студия «Беларусьфильма» 13 июля.

Актриса начала свою карьеру в 2000 году. За это время она поучаствовала в 114 белорусских и российских проектах, в том числе снималась в таких детективных сериалах, как «Каменская», «Детективное агентство «Иван да Марья» и «Журов».

Ранее сообщалось, что актер Валерий Громовиков скончался на 78-м году жизни. Артист известен широкому кругу зрителей благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе». Всего в послужном списке Громовикова значатся более 160 фильмов и сериалов.

8 июля стало известно о смерти автора идеи и режиссере первого российского реалити-шоу «За стеклом» Григория Любомирова. Он скончался на 70-м году жизни.