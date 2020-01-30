https://static.news.ru/photo/090411fa-4349-11ea-af1c-fa163e074e61_660.jpg Уэс Андерсон Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Фильм «Французский диспетчер» американского режиссёра Уэса Андерсона выйдет в мировой прокат 24 июля 2020 года.

Дату релиза объявила кинокомпания Searchlight Pictures, занимающаяся выпуском картины, сообщает Deadline.

Картину, снятую во Франции, называют «любовным письмом журналистам из редакции американской газеты в Париже 20-го века». В ней будет три сюжетные линии, и её хронометраж — чуть меньше двух часов.

Как писал NEWS.ru, Уэс Андерсон снова собрал большой звёздный состав для своего нового фильма. Помимо Билла Мюррея и Оуэна Уилсона, которые часто сотрудничают с кинематографистом, в ленте появятся такие звёзды, как Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Сесиль де Франс и Бенисио дель Торо.