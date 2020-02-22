WarnerMedia подтвердила, что актёры культового ситкома вновь соберутся вместе на съёмочной площадке в честь запуска стримингового сервиса компании.
После показа специального эпизода на платформе будут доступны все 236 серий «Друзей». В проекте приняли участие Кортни Кокс, Мэттью Пэрри, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Дженнифер Энистон. За съёмки каждый из них получит $2,5 млн,
Как писал NEWS.ru ранее, актёр американского сериала «Друзья» Дэвид Швиммер выразил надежду на то, что если шоу перезапустят, то актёрский состав главных героев будет более разнообразным. Он прокомментировал обвинения проекта в мизогинии, расизме и гомофобии и отметил, что аудитория была не совсем права.
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