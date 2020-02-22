https://static.news.ru/photo/66cda08e-5515-11ea-a154-fa163e074e61_660.jpg Фото: WarnerMedia Grp

WarnerMedia подтвердила, что актёры культового ситкома вновь соберутся вместе на съёмочной площадке в честь запуска стримингового сервиса компании.

После показа специального эпизода на платформе будут доступны все 236 серий «Друзей». В проекте приняли участие Кортни Кокс, Мэттью Пэрри, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Дженнифер Энистон. За съёмки каждый из них получит $2,5 млн, передаёт CNN.

Как писал NEWS.ru ранее, актёр американского сериала «Друзья» Дэвид Швиммер выразил надежду на то, что если шоу перезапустят, то актёрский состав главных героев будет более разнообразным. Он прокомментировал обвинения проекта в мизогинии, расизме и гомофобии и отметил, что аудитория была не совсем права.