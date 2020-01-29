https://static.news.ru/photo/e0824602-4280-11ea-bbef-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Швиммер Фото: imago stock&people/Global Look Press

Актёр американского сериала «Друзья» Дэвид Швиммер выразил надежду на то, что если шоу перезапустят, то актёрский состав главных героев будет более разнообразным.

В интервью The Guardian он прокомментировал обвинения проекта в мизогинии, расизме и гомофобии и отметил, что аудитория была не совсем права.

По его словам, «Друзья» были впереди своего времени. Например, в первом же эпизоде его персонажа, Росса Геллера, бросает жена, чтобы начать встречаться с девушкой, и позже он посещает их свадьбу. Кроме того, актёр с самого начала настаивал на том, чтобы Росс заводил отношения с девушками разной расовой принадлежности.

Возможно пора снять «Друзья», в котором все либо чернокожие, либо азиаты, — сказал артист.

Он также похвалил телешоу за то, что в нём поднимались темы проблем в отношениях, защищённого секса и однополых браков.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Дженнифер Энистон объяснила, почему полнометражный фильм по телесериалу «Друзья» никогда не снимут. По её словам, съёмки не состоятся по причине нежелания продюсеров заниматься этим проектом.