https://static.news.ru/photo/cb7aaa9c-4cad-11ea-915a-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Корден и Ребел Уилсон Фото: Blaine Ohigashi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Художники по визуальным эффектам в кино прокомментировали номер актёров фильма «Кошки», который они разыграли, представляя номинацию за лучшие спецэффекты на церемонии премии «Оскар».

Представители общества VFX Society, в которое входит около четырёх тысяч человек, опубликовали официальное письмо, в котором заявили, что шутка, разыгранная на мероприятии, «унизила всё мировое сообщество специалистов по VFX» и стала «огромным разочарованием», передаёт Deadline.

Во время вручения награды за лучшие визуальные эффекты продюсеры предпочли сделать это кульминационным моментом, предположив, что именно они виноваты в провале фильма «Кошки». Но даже лучшие эффекты в мире не смогут исправить плохо рассказанную историю, — говорится в письме.

Как писал NEWS.ru, австралийка Ребел Уилсон и британец Джеймс Корден, сыгравшие в экранизации бродвейского мюзикла «Кошки», вышли на сцену «Оскара» в пушистых костюмах и сказали, что как никто другой знают, что такое плохие спецэффекты. Они прошлись на глазах у публики, размахивая хвостами, и перед тем как назвать имя победителя, устроили драку с микрофоном.