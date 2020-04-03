Создатели «Офиса» готовят сериал о работе в удалённом режиме

https://static.news.ru/photo/bd9605d4-75b1-11ea-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: nbc.com

Продюсеры американской адаптации сериала «Офис» объявили о работе над шоу о трудовых буднях сотрудников, вынужденных работать в удалённом режиме. Проект вдохновлён ситуацией вокруг коронавируса, из-за которого люди не выходят из дома.

Проект расскажет о боссе компании, который пытается повысить продуктивность своих подчинённых, призывая их находиться друг с другом на связи онлайн в течение рабочего дня, сообщает Deadline.

Многие из нас каждый день проводят конференции в Zoom — по работе и не только. Сегодня у нас новая ситуация, и мы сами ищем способы поддерживать связь и быть продуктивными как на работе, так и в делах по дому, — сказал один из продюсеров Бен Сильверман.

Как писал NEWS.ru, телеканал NBC готовит к выпуску фильм, продолжающий историю «Офиса». Картина расскажет о жизни одного из главных героев, Майкла Скотта, после событий, описанных в шоу.