СМИ: тело актёра из «Марша Турецкого» неделю пролежало в квартире

Бездыханное тело российского актёра Максима Михайлина, известного по сериалам «Закон и порядок», а также «Марш Турецкого», минимум неделю пролежало в его квартире на Мосфильмовской улице в Москве. В полицию обратилась его подруга, пенсионерка Светлана Ивановна, которая никак не могла дозвониться до актёра и его матери, передаёт KP.RU.

Семья не открывала дверь, а на звонки не отвечала. Тогда пожилая женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Вскрыв дверь, они обнаружили мёртвое тело Михайлина.

Прибывшие на место медики предварительно установили, что мужчина скончался от естественных причин. Каких-либо следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Порядок в квартире также нарушен не был, — рассказали СМИ правоохранители.

На данный момент установлено, что тело актёра из «Марша Турецкого» пролежало 7–10 дней. Сейчас оно направлено в морг, где медэкспертиза установит точные причины смерти. В свою очередь полиция уже проводит проверку по данному факту. Где находится его мать, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что основателя «Ласкового мая» и «Руки Вверх!» Алексея Мускатина проводили в последний путь и кремировали в Подмосковье. Сначала продюсера отпевали в храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище, после его тело предали огню.